الصحة تصدر توجيهات جديدة مع سريان الحظر الشامل يوم غد الاحد

2020/05/30 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت وزارة الصحة ، توصيات مضافة لخطوات الحظر الصحي الذي يبدأ غدا الاحد .واكدت وزارة الصحة في بيان تسلمت " كلكامش برس " نسخة منه ان "ابرز الخطوات التي ستعمل الوزارة تحقيقها مع الجهد الوطني للازمة هي دعوة وسائل الاعلام والفضائيات العراقية ، تخصيص مالايقل عن 25 من بثها اليومي لبث مواد التوعية عن الفيروس"، مشيرة الى "اعتماد الاخبار الصادرة من المصادر الرسمية فقط والابتعاد عن الاخبار المظلله للواقع" .واوضحت بانه "سيتم اشراك ملاكات الوزارة في سيطرات مداخل ومخارج المدن اضافة لنقاط التفتيش التي تطبق الحظر الصحي داخل بغداد والمحافظات "، ودعت الى "ضرورة الزام الانشطة التجارية وباعة المواد الغذائية باتباع الارشادات الصحية الوقائية التي عممتها الوزارة لهم".واكدت "استمرار حملات الفحص الوبائي الميداني من قبل ملاكات الوزارة لاسيما في المناطق التي تزايدت فيها الاصابات".واوضحت "اهمية استمرار حملات التوعية بكل وسائل الاعلام المختلفة والتوعية والتعفير الميدانية التي تنفذها دائرة التوعية والاعلام البيئي بالتعاون مع الدفاع المدني وباقي الجهات المساندة".ووجهت الوزارة "دعوتها لرجال الدين وشيوخ العشائر ومشاهير الرياضة والفن لممارسة دورهم التوعوي كلاً حسب موقعه".

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