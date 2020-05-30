حسن سالم: مساومات وصفقات سياسية تمنح حكومة كردستان 400 مليار على حساب تجويع محافظات الوسط والجنوب

2020/05/30 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، انه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمة المالية وجائحة كورونا تدار خلف الكواليس صفقات ومساومات سياسية ناتجها ان تمنح الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم مبلغ 400 مليار دينار دون ان تلتزم حكومة الاقليم الديون المترتبة بذمتها تجاه الحكومة الاتحادية والبالغة 128 مليار دولار اضافة الى ايرادات المنافذ والكمارك […]

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