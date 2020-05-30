شرطة نيويورك تواصل انتهاك حقوق الانسان وتعتقل 200 شخص شاركوا في الاحتجاجات

2020/05/30 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفاد قائد شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، ديرموت شي، باعتقال أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات شارك فيها الآلاف مساء الجمعة بعد مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، في مينيابوليس.وقال شي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: “شارك في الاحتجاجات التي جرت خلال اليومين الماضيين، وخاصة أمس في بروكلين، نحو 3 آلاف […]

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