هل يستوي الأعمي والبصير؟؟!! - محمد أبو قمر

2020/05/30 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر يمكن يكون من ضمن أسباب تردي أوضاعنا الاجتماعية والأخلاقية والثقافية والعلمية عدم وضوح معاني بعض المصطلحات والمسميات والأوصاف الشائعة والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بحياة الناس ، فضلا عن تشوش معانيها واختلاطها بمسائل أخري لا تمت لأصلها بصلة ، الأمر الذي يجعلنا مثلا نخلط بين النقد وهو علم وبين الهجاء الذي لا صلة له بأي علم ، وبالتالي نساوي تلقائيا بين الناقد والشتّام ، وهكذا تتوه منّا الحقائق وت ......





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