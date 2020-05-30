بعد ٣ أشهر من إغلاق الحدود.. ١٦٠ شخصاً يعودون إلى مناطق الإدارة الذاتية قادمين من إقليم كردستان

2020/05/30 | 22:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل، اليوم السبت، عشرات الأهالي من سكان مناطق #الإدارة_الذاتية، قادمين من معبر “سيمالكا” الحدودي، الرابط بين مناطق شمال وشرق سوريا و #إقليم_كردستان، بعد 3 أشهر من إغلاقه، بسبب الإجراءات الاحترازية لموجهة جائحة #كورونا.ووفق ما…

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