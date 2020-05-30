2020/05/30 | 22:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيض رواتب كبار الموظفين لمواجهة الأزمة المالية في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيض رواتب كبار الموظفين لمواجهة الأزمة المالية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).