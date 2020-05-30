العراق..فرض حظر التجوال التام في بغداد وكافة المحافظات لمدة أسبوع

2020/05/30 | 22:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، فرض حظر شامل للتجول لمدة أسبوع، بدءاً من الأحد، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في وقت تراجعت فيه عدد الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس، بعد تسجيل 306 حالات، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة الجمعة (416 حالة)، إضافة إلى عشر وفيات، فيما ارتفع مجموع المتع...

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