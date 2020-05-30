الاستخبارات تطيح بثمانية

2020/05/30 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة نينوى يوم السبت إلقاء القبض على ثمانية "إرهابيين" بينهم قيادي في "جيش العسرة" وآخر في فرقة "مؤتة".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والجهود الاستخبارية، في ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على ثمانية إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش في محافظة نينوى".

وأضافت أن "بين المعتقلين الارهابي المكنى ابو الزبير القيادي في ما يسمى بجيش العسرة لديوان الجند والإرهابي المكنى ابو خطاب القيادي في مايسمى فرقة مؤتة"، مشيرة إلى "تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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