50 الف دينار بحق من لا يرتدون الكمامات والكفوف واجراءات قانونية لمستخدمي الاستثناء خارج إطار العمل

2020/05/30 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، عن مجموعة من الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق من يخالف قرار حظر التجوال واجراءات الصحة العامة.وقال الخفاجي، اليوم السبت، انه “سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدم الاستثناء خارج إطار العمل” مشيرا الى فرض “غرامات مالية بحق من لا يرتدون الكمامات والكفوف تصل لـ50 ألف دينار”.واضاف […]

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