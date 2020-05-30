بايرن يقترب من اللقب بفوز كاسح على دوسلدورف

2020/05/30 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترب بايرن ميونيخ خطوة أخرى من تمديد رقمه القياسي وحصد اللقب رقم 30 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما كسر مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نحسه وقاده للفوز 5-صفر على ضيفه المتعثر فورتونا دوسلدورف يوم السبت.

ويتصدر بايرن، الذي يسعى للقبه الثامن على التوالي، المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بعشر نقاط على بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه والذي يحل ضيفا على بادربورن متذيل الترتيب يوم الأحد.

وأنهى ليفاندوفسكي صيامه عن التسجيل ضد فورتونا صاحب المركز 16 عندما هز شباكه لأول مرة على الإطلاق ليمنح بايرن التقدم 3-صفر في الشوط الأول بعد ثنائية ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه والفرنسي بنجامين بافارد.

وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 4-صفر في بداية الشوط الثاني بلمسة بكعب القدم قبل أن يكمل ألفونسو ديفيز الخماسية في الدقيقة 52 بعد مروره من ثلاثة مدافعين.

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