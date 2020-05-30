الجزائر.. 8 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم السبت، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت...





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