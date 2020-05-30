2020/05/30 | 22:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد.وقال مدير عام السلطة الكابتن دريد يحيى جاسم في بيان تلقته وكالة صدى , انه “استناداً الى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد هذا اليوم السبت، مع خلية الازمة النيابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من

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