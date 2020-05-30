انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا الى اقل من 100 حالة في فرنسا

2020/05/30 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم السبت، عن تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون الـ100 حالة لليوم العاشر على التوالي.وقالت المديرية العامة للصحة (DGS) إن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى والمرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة قد انخفض مرة أخرى في غضون […]

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