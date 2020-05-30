الديوانية تخفض الاجور الدراسية في المدارس بنسبة 50%

2020/05/30 | 22:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية عن تخفيض الاجور الدراسية في المدارس الاهلية .وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان ” تم الاتفاق مع المستثمرين في المدارس الاهلية بتخفيض الاجور الدراسية الى النصف نظرا للظروف الاقتصادية وتحديات كورونا “.

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