2020/05/30 | 22:50 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف الوطنية يدعو الى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية يدعو الى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية يدعو الى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).