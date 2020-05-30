بينهم 'ابو الزبير وابو الخطاب'.. اعتقال ثمانية ارهابيين في نينوى

2020/05/30 | 22:52 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، السبت، عن القاء القبض على ثمانية ارهابيين في المحافظة، بينهم قيادي بـ"جيش العسرة" واخر في "فرقة مؤتة".

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والجهود الاستخبارية، في ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على ثمانية إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش في محافظة نينوى".

واضافت ان "من بينهم الارهابي المكنى ابو الزبير القيادي في مايسمى بجيش العسرة لديوان الجند والإرهابي المكنى ابو خطاب القيادي في مايسمى فرقة مؤتة"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".





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