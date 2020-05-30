محافظة عراقية تحصر دخولها بالمحافظ

2020/05/30 | 22:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين اعلنت محافظة صلاح الدين ، السبت ، غلق جميع منافذ المحافظة وحصر موافقة دخولها بالمحافظ.وذكر بيان للمحافظة ان " المحافظ وجه الدوائر الامنية و الصحية و رؤساء الوحدات الاداريه بتنفيذ دقيق و صارم لقرارات اللجنة العليا للسلامة و الصحة الوطنية التي صدرت هذا اليوم كما قرر منع الدخول الى المحافظة من قبل جميع الجهات اعتبارا من ٣٠ / ٥ /٢٠٢٠ ولمدة أسبوع".واشار الى ان " المحافظ اوقف العمل باستثناءات الدخول الى المحافطة قبل الحصول على موافقته الشخصية.

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