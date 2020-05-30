المرور العامة تكشف عن فساد بقيمة تريليون و 300 مليار دينار

2020/05/30 | 22:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، السبت، عن تورط ضباط وتجار بتهريب وتسجيل اكثر من 135 الف مركبة في العراق، مبينا ان قيمة الجمركية لتلك العجلات تصل لنحو تريلون و300 مليار دينار.وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته " كلكامش برس " ، ان "المديرية ومن خلال المتابعات الاخيرة كشفت سلسلة من الفساد اهمها تهريب نحو 135 الف عجلة وتسجيلها بصورة غير قانونية عن طريق ضباط وتجار وهي تستخدم في شوارع العراق حاليا من قبل المواطنين".واضاف ان "النوعيات التي دخلت مسجلة بالمرور الا انها بصورة غير شرعية دخلت وقد وضعت دراسة لمعالجة موضوع العجلات ابرزها الملكية والمارسيدس والبي ام دبليو وغيرها".واوضح ان " القيمة الجمركية لتسجيل العدد الكبير من السيارات يصل لنحو تريلون و 300 مليار دينار سيتم جبايتها ومعالجة الاوراق الثبوتية من اجل تعزيز ميزانية الدولة"، مبينا ان " بعض الضباط استغلوا ثغرة في المشروع الوطني لتسجيل المركبات منذ عام 2014 ولغاية 2019 وقاموا بتسجيل تلك السيارات بصورة غير قانونية في المرور".

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