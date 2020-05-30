المالية النيابية تدعوا الحكومة لتشكيل وفود تفاوضية لتأجيل تسديد

2020/05/30 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دعا عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، الحكومة العراقية، الى تشكيل وفود تفاوضية لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية.وقال كوجر، ان الديون الخارجية في ذمة العراق، وفق موازنة العام الماضي كانت أكثر من خمسة عشر مليار دولار، مطالبا الحكومة العراقية، بتشكيل وفود تفاوضية لمطالبة الدول لتأجيل سداد الديون بسبب الظرف المالي والاقتصادي، الذي تمر به البلاد.وطالب، وزير المالية علي علاوي بالقدوم الى البرلمان العراقي، لغرض اطلاعه على الملفات التي بحثها خلال زيارته الى السعودية والكويت، وغيرها من الملفات.

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