حسن التميمي : إجراءات الحظر ستكون مشددة وترافقها جهود مضاعفة للفحص الميداني

2020/05/30 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قال وزير الصحة حسن التميمي، السبت، إن إجراءات الحظر الشامل ستكون مشددة وسترافقها جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني.ونقل التلفزيون الرسمي عن التميمي قوله، تابعته وكالة اين، إن "سلامة العراقيين خط أحمر ولا يمكن التراخي بإجراءات الوقاية، والحظر الشامل سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني".وتابع، أن "أزمة كورونا هي حرب وجود بين فيروس كورونا الذي ينتشر بخطورة والمواطن الذي يغلبه بوعيه الصحي"، مبينا أن "الجهد الإعلامي أثبت أنه الظهير الأكبر للجيش الأبيض في مواجهة كورونا من خلال ترسيخ الوعي".

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