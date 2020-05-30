ريال مدريد يتراجع عن فكرة ضم اللاعب الصاعد هافيرتز

2020/05/30 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تراجعت إدارة ريال مدريد،عن فكرة التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب رغبة ناديه في الحصول على 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.وقال موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، اليوم السبت، أن مسؤولي الفريق الملكي أبدوا إعجابهم بمستوى لاعب خط الوسط الألماني الشاب هافيرتز وشخصيته، لكن من الصعب […]

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