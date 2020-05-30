اعتقال ثمانية ارهابيين في نينوى

2020/05/30 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، السبت، عن القاء القبض على ثمانية ارهابيين في المحافظة، بينهم قيادي بـ”جيش العسرة” واخر في “فرقة مؤتة”.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والجهود الاستخبارية، في ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض على […]

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