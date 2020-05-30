ديالى.. قائد عسكري يكشف نتائج

2020/05/30 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائد عمليات ديالى، يوم السبت، عن أن بقايا مسلحي تنظيم داعش فقدت 90 في المئة من معاقلها في المناطق الساخنة والوعرة في ديالى بفعل "حرب المعلومات" التي تعتمدها التشكيلات الامنية والاستخبارية.

وقال اللواء الركن غسان العزي، لوكالة شفق نيوز "ان الاجهزة الامنية اعتمدت ستراتيجية حرب المعلومات لكشف وتحديد الاوكار والبؤر المخفية لعناصر داعش في المناطق التي تشهد نشاطا ارهابيا"، مشيرا الى ان "القوات الامنية دمرت 4 معاقل مهمة لعناصر داعش واحبطت هجمات ارهابية وشيكة قبيل وقوعها بفعل المعلومات الاستخبارية في الايام الماضية".

واضاف العزي"ان قواتنا اتبعت استراتيجية وتقنيات حديثة لكشف وتحديد المواقع الارهابية المستعصية سابقا؛ التي لم تطالها عمليات امنية في الاعوام الماضية"، لافتا الى ان "تنظيم داعش في ديالى اصبح عصابات متفرقة تبحث عن اماكن وملاذات للهرب من الملاحقة الامنية والاستخبارية".

واشار العزي الى "نجاح القوات الامنية بقطع ممرات تسلل وتنقل الارهابيين بين حدود ديالى - صلاح الدين، وديالى - كوردستان في الاطراف الشمالية للمحافظة ما اسهم بانخفاض وتلاشي الهجمات والحوادث الارهابية طيلة المدة الماضية".

وشهدت ديالى في الشهر الماضي والجاري، تصاعدا في الحوادث الامنية، بخاصة في الاجزاء الشمالية الشرقية من المحافظة لقربها من المناطق والحدود الساخنة امنيا مع كركوك وصلاح الدين، التي تعد اوكارا ومعاقل لعناصر داعش.

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