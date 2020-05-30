خلية الازمة في ذي قار تصدر 12 قراراً بشأن فيروس كورونا

2020/05/30 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة النيابية، السبت، 12 قرارا بشأن فيرو...





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