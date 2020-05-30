2020/05/30 | 23:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب والرياضة: لا صحة لأنباء إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة: لا صحة لأنباء إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة: لا صحة لأنباء إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).