2020/05/30 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الكاظمي يستعد لإبرام ’اتفاق تاريخي’ مع كردستان: دفعة نيسان هي الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي يستعد لإبرام ’اتفاق تاريخي’ مع كردستان: دفعة نيسان هي الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي يستعد لإبرام ’اتفاق تاريخي’ مع كردستان: دفعة نيسان هي الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).