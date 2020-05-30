مصر.. نجاح علاج كورونا بالبلازما ودعوة للمتعافين بالتبرع

2020/05/30 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين من مرض كوفيد 19، ناشدت وزارة الصحة المصرية المتعافين للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد 19.كما وجهت الوزارة بإجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس كأولوية قصوى بكافة المستشفيات، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه بها، وتقديم […]

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