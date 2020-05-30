مدينة الطب تعلن شفاء 32 مصابا بفيروس كورونا

2020/05/30 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت مدينة الطب،مساء السبت، شفاء 32 مصابا بفيروس كورونا.وقالت في بيان ، إن "32 مصابا بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وتم إخراجهم من مركز الشفاء التخصصي للأزمات التابع للدائرة ، وبهذا يكون عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء (271) مريضاً في المركز".

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