الاعلام الرقمي يحذر من هجمات سيبرانية هي الاسوأ في التاريخ

2020/05/30 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر مركزالاعلام الرقمي DMC من عشرات الهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الالكترونية والشبكات والانظمة المعلوماتية في العالم في الفترة المقبلة، الامر الذي سينعكس سلبا على الوضع العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النظم المعلوماتية العالمية.واوضح المركز في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس " ان "انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على طبيعة العمل ومكانه ، توفر ارضية خصبة لحدوث مثل هذه الهجمات، خصوصا مع اضطرار الالاف من العاملين في الشركات الى العمل خارج مقرات شركاتهم والاكتفاء بالعمل في البيت".واضاف :"ان عمل الموظف في البيت يختلف عن عمله في الشركة بسبب اختلاف طرق الحماية للاجهزة التي يعمل عليها الموظف الذي اصبح في عمله في البيت يتعامل مع شبكات Wi-Fi عادية تختلف في اسلوب حمايتها عن الشبكات وانظمتها في مكان العمل الذي تتحدد الاجهزة الالكترونية فيه ببرتوكولات حماية عالية وطبقات حماية متعددة للبنى التحتية للشركات كما اشار الى ذلك تقرير صدر مؤخرا من Eurasia Review ".وقال ان " خطورة الاختراق في هذه الحالة تختلف وفقاً للمنصب الذي يشغله الموظف وحجم المعلومات التي يمكن ان يصل لها بناء على الصلاحيات الممنوحة للموظف داخل انظمة الشركة".واكد ان " بعض الشركات قبل ظهور فيروس كورونا كانت تعمل وفق شروط معينة، حيث كانت تستخدم شبكات Wi-Fi مؤمّنة، كما يقوم البعض من هذه الشركات بمنح الموظف اجهزة خاصة حينما كان يعمل في بيته وفق بروتوكولات حماية محددة، اما الان وفي ظروف الحجر واضطرار عدد كبير من الشركات للسماح لموظفيها بالعمل من داخل المنزل، حيث لم تكن مستعدة لمثل هذا السيناريو، وبالتالي لم يعد الموظف يتعامل مع قواعد الامان السابقة داخل الشركات خصوصا وهو يتعامل ويستعمل اجهزة شخصية وشبكات منزلية اعتيادية".وبحسب تقرير لـ Security brief ، فانه رغم ارتفاع وتيرة الهجمات الرقمية على جميع الصناعات خلال الفترة الماضية، الا ان التقرير وجد أن القطاعات التقنية والحكومية كانت الأكثر تعرضا للهجوم على مستوى العالم.وعلى مستوى اخر، فان هناك هجمات مكثفة اخرى ظهرت وهي لا تستهدف الاحتيال المالي بالدرجة الاساس بقدر استهدافها لشبكات الخط الامامي للمنظمات المعنية بفيروس كورونا، حيث وجد خبراء الامن الرقمي ان هناك ادلة عن ان مجموعات قرصنة مدعومة من خمس دول على الاقل يبذلون جهودا لاختراق شبكات هذه المنظمات، كما اصدر المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) تحذيرا من ان قراصنة محترفين يقومون بتقييم شبكات الكمبيوتر في بريطانيا بحثًا عن أحدث أبحاث اللقاحات الفيروسية بحسب صحيفة التليغراف.كما انه وفقا لتقرير اعدته المجوعة البحثية Positive Technologies فان عدد الاعلانات الموجودة في شبكة الانترنت المظلمة، للوصول لشبكات الشركات المختلفة، زاد بنسبة 69٪ في الربع الاول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث يسعى الهاكرز لبيع البيانات التي تسهل إمكانية الوصول للشركات الصناعية وشركات الخدمات المهنية والتمويل والعلوم والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.و اوضح مركزالاعلام الرقمي DMC انه نتيجة لعدد من العوامل تقع في مقدمتها عدم قدرة الحكومات العراقية المتعاقبة على توفير حماية صحيحة للامن السيبراني العراقي الذي يحتل العراق فيه مرتبة متواضعة " بحسب بيان للمركز صدر في الاول من اذار عام 2019 ،فان البنى التحتية الرقمية ضعيفة وعرضة لخطر الهجمات التي تستهدف قطاع المعلومات العالمية بصورة عامة.وحذر المركز من ان المؤشرات والمعطيات تشي بان الهجمات السيبرانية القادمة ستكون نوعية واستثنائية وربما غير محدودة النتائج ، وستكون لها تداعيات خطيرة على الضحايا ، سواء كانوا افرادا او شركات كبرى او مؤسسات تابعة لدول.

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