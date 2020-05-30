بضعة أعوام ريما: الفصل الثامن/ 4 - دلور ميقري

2020/05/30 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري " هذا القماشُ الدمشقيّ، لن تلحق أن تلبسه؛ لأنه سيكون كفناً لكَ "هذا القولُ النذيرُ، الذي سَمِعَهُ عليكي آغا الصغير من درويشٍ مَجذوبٍ أثناء تبضّعِهِ في سوق مدينة ماردين، جازَ له أن يَستعيدَهُ خلال سويعات الاحتضار المَديدة، المُمِضة.



الحمّى، الطاحنة كدَوَران الرّحى، اعتادت أن تسلّمُهُ للهذيان خلال أسبوع كامل، وخصوصاً في جَوف الليل.



وبما أن خبَرَ انتشار الوباء، المُروِّع، لم يكن قد تناهى حتى السا ......





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