سلطة الطيران المدني: استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد

2020/05/30 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد.

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