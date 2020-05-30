ارشادات مديرية الدفاع المدني بخصوص كورونا

2020/05/30 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الدفاع المدني مجموعة ارشادات للمواطنين بشأن كورونا وهي كالتالي: 1_ الإلتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حرفيا كونها جاءت من مصلحتكم ولاحتواء انتشار فيروس كورونا.2_عدم التجمهر والاختلاط منعا باتا والالتزام بحضر التجوال ،حيث أن التجمعات البشرية وعدم التباعد ركن اساسي لنقل عدوى فيروس كورونا.3_التاكيد على النظافة العامة والنظافة الشخصية بشكل […]

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