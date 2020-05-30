السليمانية تحذر من فقدان السيطرة على كورونا: الكارثة ستقع لا محالة

2020/05/30 | 23:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر المتحدث باسم مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، من فقدان السيطرة على فيروس كورونا في المحافظة جراء القدرة الاستيعابية المحدودة للمستشفيات، في حال لم يلتزم السكان بإجراءات الوقاية.

وقال، یاد نقشبندي، المتحدث باسم صحة السلیمانیة لوكالة شفق نیوز، "لدینا ثلاث مستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا، یوجد فيها 50 جهازاً للتنفس الاصطناعي".

وأضاف أن "100 مريض بالفيروس يرقدون بالمستشفيات، ولا نستطیع استيعاب أکثر من 180 مصاباً، والأعداد یوم بعد یوم في تزاید في السلیمانیة".

وتابع انه "اذا سجلت حالات في الایام المقبلة لانستطیع استيعابهم"، مشدداً أن "علی المواطنین الالتزام بالوقایة و الارشادات واذا لم يلتزموا سنفقد السیطرة علی تفشي الفیروس".

وفي السياق، كتب نقشبندي، على صفحته في فيسبوك ملتمسا من المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية، محذراً من أن "الكارثة ستقع لامحالة".

يأتي هذا في وقت اعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم السبت عن اصابة 33 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية وحلبجة وادارة كرميان، فيما توفي اليوم شاب في 37 عاما كان مصابا بالفيروس في مدينة السليمانية.

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