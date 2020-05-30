لاعب منتخب العراق محمد قاسم يتعرض لحادث مروري يفقده الوعي

2020/05/30 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير إعلام نادي الجوية علاء محمد اليوم السبت، (30 مايس 2020) تعرض لاعب المنتخب العراقي وفريق الكرة بالنادي محمد قاسم لحادث مروري، مؤكدا استقرار حالته.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" لاعب المنتخب والجوية تعرض لحادث مروري في النجف مقر إقامته بعد اصطدام سيارته بإخرى اثناء تسوق اللاعب مع عائلته".

واضاف:" وعلى الفور أجرى نائب رئيس الهيئة الادارية العميد وليد الزيدي واعضاء الادارة والجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق اتصالات باللاعب للاطمئنان على حالته بعد الحادث".

يشار الى ان اللاعب يرقد حاليا في احدى مستشفيات المحافظة.

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