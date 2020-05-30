نجاة أحد لاعبي المنتخب العراقي من حادث سير

2020/05/30 | 23:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن نادي القوة الجوية، ان لاعبه محمد قاسم، نجا من حادث سير مروع في محافظة النجف الاشرف.وذكر النادي في بيان رسمي، ان “نجم وسط فريق القوة الجوية بكرة القدم محمد قاسم ماجد لحادث سير مروري اثناء ذهابه للتسوق”.وأضاف النادي، “على الفور أجرى نائب رئيس الهيئة الادارية العميد وليد الزيدي واعضاء […]

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