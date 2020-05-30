الازمة النيابية: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة الفحوصات هي ما تسبب في زيادة اكتشاف حالات الاصابة

2020/05/30 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الازمة النيابية، بان عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة الفحوصات هي ما تسبب في زيادة اكتشاف حالات الاصابة.وقال عضو الخلية النائب حسن خلاطي في حديث لقناة “العهد” اليوم السبت، ان “الزيادات الأخيرة بأعداد الإصابات امر مقلق لكن الامر تحت السيطرة حتى الان” مبينا ان “استمرار السيطرة على وباء كورونا يحتاج الى الالتزام بالحظر […]

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