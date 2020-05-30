2020/05/30 | 23:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الدفاع المدني تصدر ارشادات وتوصيات للمواطنين بشأن كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الدفاع المدني تصدر ارشادات وتوصيات للمواطنين بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الدفاع المدني تصدر ارشادات وتوصيات للمواطنين بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).