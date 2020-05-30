بيان من الشباب والرياضة بشان اصابة وزيرها بفيروس كورونا.. هذه الحقيقة

2020/05/30 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الشباب والرياضة، الانباء التي اشارت الى إصابة الوزير عدنان درجال بفيروس كورونا.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي بوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتمتع بصحة جيدة ولا صحة ابدا للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته بفيروس كورونا المستجد”.وتابع […]

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