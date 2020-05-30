صادقون تطالب البرلمان باستجواب الكاظمي ووزير المال بشأن صرف 400 مليار دينار الى كردستان

2020/05/30 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون حسن سالم،السبت، عن "مساومات وصفقات سياسية" منحت كردستان 400 مليار دينار. وقال سالم في بيان : "في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمة المالية وجائحة كورونا تدار خلف الكواليس صفقات ومساومات سياسية خلصت الى منح الحكومة الاتحادية ،حكومة الاقليم مبلغ 400 مليار دينار دون ان تلتزم حكومة الاقليم دفع الديون المترتبة بذمتها تجاه الحكومة الاتحادية والبالغة 128 مليار دولار اضافة الى ايرادات المنافذ والكمارك والمطارات".واضاف ان "تصرف الحكومة الاتحادية يعد هدر لثروات الشعب وتجويع محافظات الوسط والجنوب وخصوصا في ظل الازمة المالية"، مطالبا "البرلمان باستضافة رئيس الحكومة ووزير المالية للوقوف على هذا الموضوع ومخالفة التعليمات والاتفاق الذي كان ينص على عدم دفع اي تخصيصات مالية للاقليم مالم يتم تسديد الديون".

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