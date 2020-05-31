استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق

2020/05/31 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت سلطة الطيران المدني عن استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى السادس من حزيران المقبل.وقال بيان عن الطيران المدني أن ذلك جاء استناداً الى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد اليوم السبت 2020/5/30 ، مع خلية الازمة النيابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد […]

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