محلل سياسي: تطبيق حقوق الإنسان في أمريكا “أنتهى”

2020/05/31 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي، محمد ربيع، السبت، أن تطبيق حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية أنتهى ولا توجد له أي ملامح.وقال ربيع خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “قانون حقوق الإنسان يبقى نافذ على مدار الاجيال لكن تطبيقه في الواقع الأمريكي غير موجود وأنتهى وخير مثال الانتهاكات المتكررة ضد السود والتمييز النعصري الموجود في أمريكا وقتل […]

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