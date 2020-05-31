تأجيل الامتحانات التكميلية في ميسان وتعطيل الدوام

2020/05/31 | 00:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان عن تأجيل الامتحانات التكميلية وتعطيل الدوام في المديرية نتيجة للظروف الصحية الاسثنائية التي تمر بها المحافظة خاصة والعراق عامة .وقال مدير تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) نتيجة الظروف الصحية التي يمر بها العراق عامة وميسان خاصة وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة من جائحة (كورونا)وتماشيا مع قرارات خلية […]

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