هجوم لداعش يوقع 4 ضحايا بصفوف شرطة صلاح الدين

2020/05/31 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين يوم السبت بمقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش استهدف دورية امنية في اطراف ناحية المعتصم جنوب شرقي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية المعتصم علاء عبد الرحمن الريحان لوكالة شفق نيوز ان "عناصر من داعش هاجمت دورية امنية كانت تحاول نصب كمين لداعش في منطقة الصعيوية جنوب غرب الناحية، ما ادى الى مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية واصابة 3 اخرين من فوج طوارئ الشرطة الثالث".

واضاف ان "قوات امنية هرعت الى مكان الحادث لاسناد عناصر الدورية وشنت حملة تفتيش وملاحقة بحثا عن المهاجمين".

وتقع ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء جنوب مدينة تكريت بمسافة 22 كم على الطريق العام ومطلة على الضفة اليسرى لنهر دجلة وهي من أشهر نواحي قضاء سامراء يحدها من الشرق ناحية الضلوعية ومن الجنوب ناحية الاسحاقي ومن الشمال والغرب قضاء سامراء يبلغ عدد نفوسها حوالي 28 الف نسمة ومساحتها الاجمالية 400 كم2.

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