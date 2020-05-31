الرياضة تصدر توضيحاً بشأن

2020/05/31 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الشباب والرياضة يوم السبت إصابة وزيرها عدنان درجال بفيروس كورونا.

وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة موفق عبد الوهاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتمتع بصحة جيدة ولا صحة ابدا للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته بفيروس كورونا المستجد".

وتابع بالقول إن "الوزير اجرى فحوصات دقيقة في اربيل وبغداد بعد عودته من زيارته الاخيرة الى شمال الوطن واظهرت جميع الفحوصات نتائج سلبية، ويواصل عمله بصورة طبيعية حتى ساعة اعداد هذا البيان".

وأشار إلى أنه "الان في اجتماع اداري مع مدير عام الدائرة الادارية والقانونية لمراجعة جملة من الاجراءات الادارية التي تخص عمل الوزارة ورواتب الموظفين والرواد".





وكانت مصادر طبية قد أبلغت شفق نيوز، بأن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بفيروس كورونا".

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