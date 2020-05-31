2020/05/31 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة كركوك مساء السبت تسجيل حالة وفاة جديدة في المحافظة لمصاب بفيروس كورونا.

وقال مدير صحة كركوك بالوكالة زياد خلف لوكالة شفق نيوز، إن "المصاب المتوفي رجل مسن عمره 70 عاماً، وكان يعاني من صعوبة التنفس".

وأشار إلى "إدخاله في غرفة الانعاش الرئوي ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي مع المراقبة الشديدة لكنه فارق الحياة علما انه ادخل الى المركز منذ مساء أمس".

وسجلت كركوك 79 إصابة بفيروس كورونا بينها 3 وفيات و69 حالة تعافٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة وفاة جديدة بكورونا في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة وفاة جديدة بكورونا في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).