صحة كركوك تؤكد وفاة رجل مسن نتيجة اصابته بفيروس كورونا

2020/05/31 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

اكد مدير عام صحة كركوك زياد خلف، السبت، وفاة رجل مسن مصاب بفيروس كورونا في احد احياء كركوك.

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