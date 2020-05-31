بالوثيقة.. محافظ الانبار يوجه طلبا للجنة العليا للصحة باستثناء المحافظة من حظر التجوال

2020/05/31 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

وجه محافظ الانبار علي فرحان، السبت، طلبا للجنة العليا للصحة والسلامة باستثناء المحافظ...





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