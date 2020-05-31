سياسي: أمريكا تقتل شعبها “الأسود” وأفريقيا بأسم الديمقراطية

2020/05/31 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي، وفيق إبراهيم، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية متناقضة وكاذبة في تطبيق الديمقراطية فهي تقتل السود ولا تعطيهم حقوقهم وتتحدث بحقوق الإنسان والديمقراطية.وقال إبراهيم خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “العنصرية بقيت موجودة في امريكا على مدار العصور ولكنها تظهر للسطح في الأزمات الاقتصادية ويبدأ الظلم بحق السود والاقليات”.وأضاف أن “المجتمع الأسود […]

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