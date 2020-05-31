مقتل 181 امرأة واعتقال 290 أُخريات منذ سيطرة فصائل المعارضة على مناطق في شمالي سوريا

2020/05/31 | 00:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف (مركز توثيق الانتهاكات في سوريا)، عن مقتل ما لا يقل عن 181 امرأة، واعتقال 290 أخريات بشكلٍ تعسفي، بينهنّ قاصرات، وذلك منذ سيطرة فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا على مدينة #عفرين ربيع 2018.…

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