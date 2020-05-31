قائد شرطة بغداد: سنعتقل اي مخالف لتوجيهات الصحة حتى وان كان يحمل استثناءََ

2020/05/31 | 00:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، اليوم السبت، سنعتقل اي مخالف لتوجيهات الصحة حتى وان كان يحمل استثناءََ.

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